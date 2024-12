Liberoquotidiano.it - Carceri: Verini, 'modello Giubileo anche per detenuti, non si può più aspettare'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Per leitaliane serve un grande patto nazionale. Bisogna applicare quel '' invocato da Pier Ferdinando Casini e intervenire subito. Lo ha detto il Papa nel suo appello in occasione della visita a Rebibbia per l'Anno Santo e ce lo dice soprattutto la Costituzione: non si può più. È il momento del 'qui e ora'". Lo dice il senatore Pd, Walter, al Messaggero. "Lenon possono essere luogo di abbandono e vendetta. Di fronte ai numeri che conosciamo, l'immobilismo non è più un'opzione, né lo sono gli appelli fine a se stessi. Ora servono iniziative pragmatiche che possano avere un impatto a strettissimo giro. Ed è per questo che credo serva un grande patto nazionale. Propongo al ministro Nordio, a cui sono certo andrebbe il sostegno di tutto il Parlamento, di convocare le associazioni imprenditoriali di tutti i settori - dal turismo, all'edilizia fino all'agricoltura, al commercio o all'artigianato - insieme all'Anci e ai singoli Comuni per strutturare con loro un piano straordinario.