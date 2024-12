Lanazione.it - Capodanno sul ghiaccio con gli Stranobakkano, come divertirsi in sicurezza

Arezzo, 31 dicembre 2024 –sulcon gliinGrande festa in piazza questa sera a San Giovanni Valdarno fra pista di pattinaggio, concerto degli, brindisi e food truck. Affinché la manifestazione si svolga nel migliore dei modi e vengano tutelate lae l’incolumità delle persone, il sindaco Valentina Vadi ha firmato due ordinanze che vietano l’utilizzo di botti, spray urticanti e la vendita di cibo e bevande in contenitori di vetro o alluminio Notte di festa e divertimento a San Giovanni Valdarno ma in. Tutto è pronto per l’evento più atteso e coinvolgente: dalle 22 piazza Cavour sarà protagonista e palcoscenico per attendere insieme il nuovo anno fra abbracci, brindisi, colori e buona musica. Apertura straordinaria della pista di pattinaggio sulgestita da Iussi Event per scivolare leggeri, cantare, ballare in compagnia, alle 23 arrivano gliin concerto con la loro energia travolgente e, allo scoccare della mezzanotte, tutti i cittadini potranno fare cincin con il brindisi offerto dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco in collaborazione con il circolo Sauro Billi di Ponte alle Forche.