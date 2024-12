Oasport.it - Calendario F1 2025: le date del Mondiale e dei Test, il programma dei 24 GP

Un campionato lungo e impegnativo. Ildi F1 avrà queste caratteristiche. Si tornerà al passato, visto che il primo appuntamento sarà in Australia. L’Albert Park di Melbourne ospiterà dal 14 al 16 marzo il primo round della massima categoria dell’automobilismo. Sarà il primo di 24 eventi da vivere quasi tutto d’un fiato e le squadre dovranno essere in grado di gestire non pochi fine-settimana.L’Italia potrà fregiarsi di due appuntamenti come è già accaduto quest’anno: l’8 maggio è previsto l’appuntamento a Imola e il 7 settembre a Monza. La novità è che quest’anno i round del Bahrain e dell’Arabia Saudita siano stati posticipati rispetto allecanoniche. Questo per evitare le sovrapposizioni con il Ramadan, previsto a marzo.Imola rappresenterà anche il primo appuntamento europeo del, dal momento che dopo l’Australia si correrà in Cina e in Giappone, per una doppia trasferta asiatica pensata anche per facilitare gli spostamenti dei team.