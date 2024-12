Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Mendes propone Trincao. António Silva, duello con la Juve?

Leggi su Pianetamilan.it

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola l'avvento, sulla panchina del, di Sergio Conceicao, potrebbe aprire nuovi e interessanti scenari di, a gennaio, per i rossoneri grazie alla collaborazione con l'agente del nuovo allenatore, Jorge. In difesa, bisognerà capire se Conceicao riuscirà a reintegrare Fikayo Tomori nel giro dei titolari ed a recuperare l'acquisto estivo Strahinja Pavlovi?. Altrimenti, in caso di una cessione, sarà utile un nuovo innesto nella retroguardia. Per la 'rosea', ildi Conceicao potrebbe puntare su, centrale classe 2003 del Benfica, ingaggiando uncon lantus. Bianconeri per ora avanti, ma nel mercato tutto cambia in fretta. In attacco, andrà chiarito il da farsi con Samuel Chukwueze e Noah Okafor.