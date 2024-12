361magazine.com - Brad Pitt e Angelina Jolie: firmato l’accordo di divorzio dopo 8 anni di guerra in tribunale

Leggi su 361magazine.com

Addio ai Br. L’ex coppia sanciscedichiudendo definitivamente la lunga battaglia legale durata otto. I dettagli È davvero finita.hannodiuna battaglia legale andata avanti per otto lunghissimi. Ad anticipare la notizia è stata in esclusiva la rivista americana People, ma le conferme sono ben presto arrivate anche da altri media statunitensi e internazionali. Non si conoscono i dettagli degli accordi presi tra le due star di Hollywood, le cui strade si sono separate ormai da tempo. Anche James Simon, avvocato dell’attrice, ha confermato che la firma delè stata raggiunta e che adesso è davvero tutto finito.James Simon, avvocato di, ha confermato che la firma delè stata posta ieri, lunedì 30 dicembre 2024.