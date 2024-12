Ilrestodelcarlino.it - Botti di Capodanno, le regole: ecco i consigli per non correre rischi

Bologna, 31 dicembre 2024 –più sicuro con idei carabinieri. Con l'approssimarsi delle feste purtroppo aumentano gli incidenti provocati dall'abitudine di accendere petardi e fuochi d'artificio anche illegali. Ogni anno l'Arma promuove una campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta soprattutto ai più giovani, ma non solo.vietati e multe a Bologna: fino a quando e cosa sia L'uso incauto dei fuochi d'artificio del genere legale può produrre lesioni gravi, come ustioni al viso e alle mani, e danni alla vista; quelli illegali invece, in considerazione della loro elevata potenza (al loro interno si trova una miscela esplosiva realizzata con clorato e/o perclorato di potassio, con l’aggiunta di alluminio) possono provocare danni anche peggiori. L’attivazione di fuochi illegali determina infatti esplosioni di notevole intensità e di elevata dannosità e talvolta può dar luogo anche alla perdita totale di arti, dell’udito e della vista.