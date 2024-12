Sport.quotidiano.net - Blacks, la testa dov’è?: "Il problema è mentale"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Questione di. L’occasione persa dai Black sul campo di Fiorenzuola è figlia ancora una volta di un approccio sbagliato alla partita, che purtroppo sta diventando un pericoloso marchio di fabbrica della squadra. Troppo spesso gli avversari partono meglio trovando anche vantaggi notevoli, ma se questo vizio in casa è stato sempre cancellato con rimonte incredibile (vittoria dal -25 con Vicenza soltanto per citarne una), fuori casa è sempre andata male. Urge quindi un cambio di marcia, perché anche se la classifica è comunque molto positiva e se non partecipare alla Coppa Italia sembra più un vantaggio che un premio, avendo l’opportunità di riposare un week end in un torneo che non ha soste, i punti lasciati a Fiorenzuola ‘gridano vendetta’, anche se gli emiliani hanno meritato, vivendo una giornata in attacco più unica che rara.