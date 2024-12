Zonawrestling.net - AEW: Infortunio scongiurato per Jon Moxley durante Worlds End

Sabato notte è andato in scena il PPV AEWEnd, il main event vedeva coinvolti: il campione AEW Jon, Jay White, Orange Cassidy e Adam Page in un fatal 4-way match valevole per l’AEW World Championship.Jongrazie all’aiuto dei Death Riders si è confermato ancora una volta campione e nel post match ha subito l’attacco del rientrante Adam Copeland insieme agli FTR.Ma a preoccupare i fanl’incontro è stata la fuoriuscita di sangue da dietro la testa dia seguito della Triple Powerbomb subita sul tavolo da commento.sta bene Nella giornata di oggi Dave Meltzer nei suoi Wrestling Observer Daily Updates ha rassicurato i fan dicendo che fonti vicine a lui confermano cheabbia rassicurato tutti post show dicendo che sta bene e che la ferita non gli ha causato problemi.