Adani | Bisogna fare i complimenti all’Inter A tratti ingiocabile!

Lelesi è espresso sull’anno solare dell’Inter, artefice di una stagione storica culminata con la conquista della seconda stella.IL RAGIONAMENTO – Leleha parlato in maniera estesa dell’Inter nel consueto appuntamento di Viva El Futbol. L’ex calciatore si è innanzitutto pronunciato sul dominio dei nerazzurri nell’anno solare che si appresta al termine: «Credo che nel 2024 la squadra nerazzurra abbia ottenuto le stesse vittorie del Real Madrid, perdendo solo due sfide. I suoi risultati e il suo dominio, nella nostra Serie A, sono da top club, anche guardando al percorso fatto. Anche quando non ci sono calciatori top in campo, nella squadra si nota quel modo dicalcio».e il plauso dadi InzaghiL’ELOGIO –ha proseguito sottolineando i meriti dell’Inter di Simone Inzaghi nell’essere la macchina da “gioco e risultati” quale ha dimostrato di essere nell’ultimo anno.