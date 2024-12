Tennis ATP Brisbane 2025 | il duo Djokovic-Kyrgios la spunta all’esordio

Leggi su Sportface.it

La nuova stagione diè iniziata, con i protagonisti del circuito internazionale impegnati tra, in Australia, e Hong Kong. In Oceania, sono andati in scena sette match, validi per il primo turno del torneo 250. Dimitrov ha firmato il successo, mentre Rune è caduto sotto Lehecka. Vittoria poi per Bonzi e Jarry, così come per Michelsen. In campo anche Matteo Berrettini, piegato da Thompson in tre set. Nel doppio, la coppiaha vinto contro Erler-Mies in tre set. A Hong Kong, Marozsan ottiene la vittoria in due set, così come Norrie, Huesler e Canas. Diallo lasu Grenier, in un match terminato dopo tre parziali. In campo anche tre azzurri: Sonego, Passaro e Darderi, con i primi due che hanno passato il turno.US OPEN 2024Grigor Dimitrov (BUL)Photo © Ray GiubiloBene Dimitrov, Rune crolla contro LeheckaDimitrov ha avuto la meglio su Hanfmann, chiudendo l’incontro in due set.