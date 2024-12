Scuolalink.it - Tagli al personale scolastico: la scuola italiana tra risparmi e critiche

La Legge di Bilancio 2025 introduce pesantial, scatenando un acceso dibattito. A partire dal prossimo anno, l’organico dell’autonomia subirà una riduzione di ben 5.660 posti, mentre ilATA dovrà fare i conti con 2.174 unità in meno a partire dal 2026.al: un duro colpo per laLa misura, legata al calo demografico, è stata fortemente criticata da sindacati e associazioni di categoria. Molti sottolineano come le crescenti esigenze educative degli studenti richiedano un potenziamento, e non un indebolimento, del sistema. Nonostante le rassicurazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che parla di una misura transitoria e di un organico complessivo invariato grazie alle assunzioni sul sostegno, le preoccupazioni restano alte.