Universalmovies.it - Supergirl | Jason Momoa sarà Lobo nel film

Leggi su Universalmovies.it

Il divo di Hollywoodè stato scelto per interpretare l’antieroenel cinecomic DC: Woman of Tomorrow.Dopo aver interpretato il ruolo di Aquaman nel vecchio universo condiviso targato DC, l’attoreha ottenuto il ruolo dell’antieroeper uno dei prossimi capitoli del DC Universe di James Gunn e Peter Safran, per l’appunto il cinecomic incentrato sulla giovane supereroina di Krypto. La notizia è stata confermata direttamente dall’attore attraverso un post-social su Instagram, e successivamente ripresa da Deadline. Nessun altro dettaglio sulè stato rivelato.ha sempre ammesso di essere molto interessato alla parte, ed in particolare ne ha parlato apertamente in occasione della nascita del nuovo DC Universe qualche tempo fa. Il personaggio, a quanto pare, prima di avere untutto suo (non è detto che lo avrà) vedrà la sua prima apparizione nella saga con: Woman of Tomorrow.