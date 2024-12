Startup New European Bauhaus | 600mila euro alle realtà innovative e green

Leggi su Ildenaro.it

LoInstitute of Innovation & Technology (EIT) ha lanciato il programma Catalyse NEB, in scadenza il 3 febbraio 2025, rivolto ache integrano i valori fondamentali del New(NEB) nelle loro attività, prodotti e servizi.L’obiettivo è identificare e supportare impreseche pongono al centro l’innovazione sociale per promuovere cambiamenti sistemici e nuovi modi di vivere insieme, migliorando la qualità della vita e guidando le transizioni verde e digitale. In particolare, ledevono affrontare almeno uno degli assi tematici NEB, proponendo soluzioni scalabili e rilevanti per le comunità. Gli assi principali sono: riconnettersi con la natura, riappropriarsi di un senso di appartenenza, dare priorità ai luoghi epersone che ne hanno più bisogno, favorire il pensiero integrato a lungo termine nei sistemi industrialiIl budget totale è di 600.