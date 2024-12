Rissa tra giovani | il Questore di Latina dispone la chiusura di un noto locale pontino

Leggi su Dayitalianews.com

Provvedimento delper motivi di sicurezzaIldiha disposto latemporanea e la sospensione della licenza di undi Terracina, dopo che unatra, verificatasi il 15 dicembre scorso, ha messo a rischio la pubblica incolumità. Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 100 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, resterà in vigore per 15 giorni.Lae i fatti accadutiLaera scoppiata all’interno dele, successivamente, si era trasferita all’esterno, degenerando con lancio di sassi e altri oggetti contundenti. Solo l’intervento dei Carabinieri, allertati da un genitore presente sul posto, era riuscito a riportare la calma. L’episodio ha evidenziato gravi rischi per l’incolumità delle persone presenti, soprattutto per iche frequentano il