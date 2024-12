Sport.quotidiano.net - Perugia, quanti ex protagonisti in serie A. In campo quindici giocatori e un tecnico

C’è parecchiotutto sommato sotto l’albero di Natale dellaA: 15e un allenatore che hanno vestito la maglia del Grifo. Il turno natalizio di campionato è l’occasione per vedereex grifoni sono scesi infra ieri e sabato ene scenderanno nei due posticipi odierni. Sabato Parma-Monza vedeva a disposizione di Fabio Pecchia sia Leandro Chichizola che Gianluca Di Chiara ma né il portiere né l’esterno sono scesi in. Regolarmente fra i pali del Genoa, corsaro ad Empoli, invece Nicola Leali. Titolare in 11 occasioni, l’ex numero uno biancorosso sta disputando un’ottima stagione in maglia rossoblù scalando le gerarchie, tanto che ora anche Vieira lo preferisce a Gollini. Per lui sabato anche la soddisfazione di parare un rigore ad Esposito, mettendo la sua firma sulla vittoria dei grifoni rossoblù al Castellani.