Tvzap.it - Omicidio Pierina Paganelli, il giallo continua: cosa si è scoperto

Leggi su Tvzap.it

Nuovi inquietanti sviluppi nel caso dell’di, la donna di 78 anni uccisa a coltellate a Rimini nell’ottobre 2023. A distanza di oltre un anno, l’appartamento della vittima, ancora sotto sequestro per le indagini, è stato violato da ignoti.Leggi anche: Dramma in casa, bambina ricoverata in terribili condizioni:è successoLeggi anche: Proposta di matrimonio finisce nel dramma: scivola e vola nel fiumeIlIeri mattina dei ladri hanno svaligiato l’appartamento di. A scoprire l’accaduto è stato Giuliano Saponi, figlio di, che abita sullo stesso pianerottolo. Uscendo di casa, si è accorto che i sigilli apposti dalla Procura sull’ingresso dell’abitazione della madre erano stati strappati. Immediatamente ha avvisato i propri avvocati, Monica e Marco Lunedei, che hanno informato il sostituto procuratore Daniele Paci.