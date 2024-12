Ilfattoquotidiano.it - Napoli, nella chiesa sconsacrata di Sant’Angelo a Segno una mostra sulla canzone storica napoletana

Capita di girare per il centro storico di, nei giorni che precedono il Natale, quando le strade strette, i vicoli, sono letteralmente presi d’assalto dai frotte di turisti, ma anche dai napoletani medesimi che si beano di osservare la brulicante folla viandante, tra vetrine di negozi pieni di ogni leccornia di prodotti alimentari e non, cibi cotti, pizze fritte e al forno, cuoppi di ogni tipo di frittura (di tendenza), taralli, panini imbottiti, mozzarelle e pane, olive, baccalà e qualsiasi genere di tipicità, che fuoriesce dalle botteghe sotto vecchi palazzi e dentro camminamenti di portici anneriti dal tempo, in tutto questo gran guignol, esaltazione della carnalità consumistica, il cibo aè essenza stessa della città, dove la fame viene sempre comunque sfamata, in ogni momento della sua lunghissima storia.