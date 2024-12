Lanazione.it - Mulazzo Accordo fatto con Stefano Tonelli. Strata al lavoro per il tecnico della svolta

L’impareggiabileha fornito alil difensore centrale Giacomo. L’uomo-mercato senza lasciarsi possedere da voli pindarici, ha dotato il club rossoblù di un prospetto di spessore. L’ex numero cinque di Serricciolo, Fezzanese e Forza Coraggio è ritenuto dall’area tecnica l’elemento ideale per ridare brio al pacchetto arretrato che troppo spesso ha sbuffato nel girone di andata. Il suo arrivo ha portato una ventata di entusiasmo nel gruppo, ma anche soprattutto quei centimetri, quel peso che, possiede. "Ringrazio la società delper l’opportunità di rimettermi in gioco – le prime considerazioni del ragazzone di Casola –. Ringrazio i massimi esponenti, il diggie Uberti con i quali ho trattato fino per l’. Un confronto dialettico con dirigenti diretti e trasparenti, con cui è scattata la giusta intesa.