Morte Liam Payne 5 persone incriminate dalla giustizia argentina

(Adnkronos) –Cinquesono stateper ladi, cantante degli One Direction, avvenuta in. La star britannica 31enne è morta il 16 ottobre scorso dopo essere caduta dal balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires. La direttrice dell’hotel, Gilda Martin, e il suo receptionist, Esteban Grassi, nonché l’amico di, Roger Nores, sono stati accusati di omicidio colposo e negligenza, secondo l’ufficio del procuratore argentino. Ezequiel Pereyra – che lavorava anch’egli nell’hotel – e Braian Paiz, un cameriere, sono stati accusati di aver fornito droga e posti in custodia cautelare. Secondo il sistema giuridico argentino, l’ufficio del procuratore raccoglie le prove che poi presenta al giudice, il quale deve decidere se procedere al processo.