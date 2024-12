Mistermovie.it - Mister Movie | Anticipazioni Grande Fratello ultima puntata 30 Dicembre 2024

Il Grande Fratello torna questa sera, lunedì 30 dicembre, con la ventesima puntata della diciottesima edizione. Condotto da Alfonso Signorini e trasmesso in prima serata su Canale 5, il reality continua a intrattenere il pubblico con nuove dinamiche e colpi di scena.

Al fianco del conduttore, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi commenteranno gli eventi in qualità di opinioniste, mentre Rebecca Staffelli curerà i commenti provenienti dal mondo social.

Eliminato 30 dicembre

Questa sera uno tra Bernardo, Emanuele, Monsè e Zeudi sarà costretto ad abbandonare la Casa. Il televoto decreterà il concorrente eliminato, ponendo fine al suo percorso in questa edizione.