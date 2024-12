Rompipallone.it - Milan, effetto Conceicao: subito 2 acquisti

L’arrivo del nuovo tecnico sulla panchina delcambia immediatamente il mercato: due colpi pronti per i rossoneriIl 2024 in Serie A si è chiuso con il botto, con l’ennesimo esonero di una stagione già complicata per tanti allenatori. A saltare questa volta è stato Paulo Fonseca, per il quale il tempo, dopo il pareggio con la Roma, è definitivamente scaduto sulla panchina del. L’ex tecnico giallorosso ha ricevuto la notizia dell’addio a partita conclusa da poco con i capitolini, in un clima, dalle parti di San Siro, piuttosto paradossale.Ai tifosi all’esterno dello stadio, ha spiegato di “avere la coscienza a posto” e di “aver fatto tutto ciò che poteva”, non nascondendo però una certa amarezza per tempi e modalità dell’addio. Di sicuro, i supporters rossoneri sanno che le responsabilità del momento delsono di tutti, giocatori e società inclusi.