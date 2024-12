Oasport.it - Matteo Berrettini si spegne dopo il primo set e cede a Thompson nel primo turno a Brisbane

Un brutto esordio stagionale per. Il n.34 del ranking è stato sconfitto neldell’ATP250 australiano dal padrone di casa, Jordan(n.26 del ranking), con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Una partita in cui il romano ha palesato un calo piuttosto chiaro dal secondo set in avanti, commettendo diversi errori nello scambio e non avendo il medesimo rendimento che invece aveva caratterizzato la prima frazione. Ci sarà quindi da analizzare in vista di quel che sarà nel team del tennista nostrano. Prosegue l’avventura diche affronterà nel secondol’americano Alex Michelsen.Nelsetsi muove bene e soprattutto con il dritto sa aprirsi il campo. L’australiano è molto nervoso, non trovando profondità nei suoi colpi e soffrendo le variazioni con lo slice di rovescio dell’italiano.