La salma di Martina Fumiatti riesumata per l’autopsia | la bimba di 9 anni morta dopo avere mangiato gli gnocchi

La sua, che non era ancora stata tumulata, è stataper effettuare. Un ultimo esame, si spera cruciale, per chiarire i tanti punti oscuri che permangono. Il corpo è quello di, ladi 9che lo scorso 5 dicembre è andata in arresto cardio respiratorioun piatto dipresso un ristorante del centro commerciale “GranRoma”, nella Capitale. Laera allergica al frumento, ma una volta ordinata la pietanza, il cuoco aveva assicurato che non potesse provocare alcun problema alla piccola.La dinamica – Il decesso, secondo il referto medico, sarebbe stato causato da un arresto cardiorespiratorio a sua volta provocato da una grave forma allergica al frumento di cui soffriva. La piccola era arrivata al Policlinico Casilino in arresto cardiorespiratorio dalla sua abitazione in via del Fringuello a Torre Maura a Roma.