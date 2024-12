In Italia 45 milioni di persone rinunciano alle cure sanitarie per costi e attese elevate

Quifinanza.it - In Italia 4,5 milioni di persone rinunciano alle cure sanitarie per costi e attese elevate

Incirca 4,5di, ovvero il 7,6% della popolazione, rinunciaa causa di problemi economici, di offerta o di difficoltà a raggiungere i luoghi di erogazione della prestazione. È questo il dato preoccupante relativo al 2023 che è stato indicata dal Cnel, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, in una nota a commento della Relazione 2024 sui servizi pubblici pubblicata lo scorso ottobre. A preoccupare, oltre all’alto numero di chi decide di non curarsi, è il fatto che la percentuale sia aumentata in maniera importante nel corso degli ultimi anni, passando dal 6,3% del 2019 al 7,6% del 2023Sanità, glinia curarsiCosì come riportano nella nota del Cnel, il 7,6% della popolazionena nel 2023 ha rinunciatoper un concatenarsi di cause che vanno, come detto, dragioni economiche, all’impossibilità a spostarsi per ricevere il servizio passando per delle liste d’attesa troppo lunghe.