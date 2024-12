Donnaup.it - Il Presepe: la tradizione cristiana che riempie di magia e calore la tua casa a Natale

Leggi su Donnaup.it

La storia del: Origini e significato di questaIl: lachedila tua.Ilè una delle tradizioni più amate e radicate nella cultura. Ogni anno, durante il periodo natalizio, milioni di persone in tutto il mondo allestiscono ilnelle proprie case,ndo gli ambienti di. Ma qual è la storia di questae quale è il suo significato?Le origini delrisalgono al XIII secolo, quando San Francesco d’Assisi decise di rappresentare la nascita di Gesù in una grotta, utilizzando delle statue viventi. Questa rappresentazione ebbe un grande impatto sulla popolazione, che fu profondamente commossa dalla scena della natività. Da quel momento in poi, ildivenne unadiffusa in tutta Europa.