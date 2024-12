Lettera43.it - I progressi di SpaceX e una città Maya trovata per caso, le scoperte scientifiche del 2024

La fine dell’anno è ormai alle porte ed è tempo di bilanci. Anche per la scienza. Nelsono stati compiuti importanti passi in avanti nella ricerca spaziale, medica, storica e climatica, nonché per la conservazione e tutela della biodiversità sia animale sia vegetale nel pianeta. È ildella nuovarinvenuta pernella giungla messicana, oppure di un futuro per il Sycamore Gap, il celebre acero del Vallo di Adriano abbattuto nel settembre 2023. Senza dimenticare la mappatura del cervello di una mosca oppure idicon il razzo Starship, recuperato alla torre di lancio da alcune braccia che Elon Musk ha definito Mechazilla.recupera Starship, fondamentale per raggiungere la LunaIl 20 novembreha lanciato per la sesta volta, alla presenza di Elon Musk e del presidente eletto americano Donald Trump, la navicella Starship mediante il razzo Super Heavy.