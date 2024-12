Movieplayer.it - Grande Fratello, Maria Monsè svela un retroscena su Ilaria Galassi: “punturine gratis grazie a me”

Leggi su Movieplayer.it

Dopo le nomination dello scorso lunedì il rapporto trae le due coinquiline e stato segnato da scontri e frecciatine. Nella Casa del, le dinamiche si fanno sempre più accese, e questa volta al centro del dibattito troviamoe le concorrenti del duo Non è la Rai. Lo scontro ha preso una piega inaspettata dopo chee Pamela Petrarolo hanno nominatoe sua figlia, PerlaParavia, generando un vortice di accuse e rivelazioni. La tensione tra lee Pamela Petrarolo Il primo scontro è nato dalle accuse di Perla, che ha puntato il dito contro le Non è la Rai, sostenendo che non fossero vere amiche .