Gobeyond via al bando Innovation Prize | soluzioni hi-tech contro i rischi naturali

Il progettoha lanciato il, cui è possibile partecipare fino al 31 gennaio 2025, con l’obiettivo di identificare idee innovative che integrino tecnologie avanzate nei sistemi di monitoraggio e prevenzione dei. Leproposte dovranno analizzare l’impatto di eventisignificativi come alluvioni, tempeste, siccità, terremoti, incendi forestali, frane, tsunami ed eruzioni vulcaniche. Lo scopo è fornire strumenti utili a supportare decisioni rapide, come il dispiegamento tempestivo di soccorritori nelle aree colpite.Tra i possibili temi d’interesse figurano: valutazione dell’impatto di pericoli geologici e meteorologici; miglioramento della previsione meteorologica con maggiore precisione spaziale; modelli per valutare gli effetti su edifici, popolazione e infrastrutture critiche; gestione diconcatenati o multipli; strumenti operativi per monitoraggio, comunicazione e gestione delle crisi.