Inter-news.it - Fonseca esonerato, arriva la decisione! Attesa per l’ex Inter Conceicao – Sky

Laè praticamente ufficiale, indel comunicato che potrebbere nelle prossime ore: il Milan ha comunicato l’esonero a Paulodopo il deludente pareggio contro la Roma.CAMBIO IN VISTA – Il Milan ha già comunicato a Paulola fine del rapporto nelle ultime ore, ponendo fine a una parentesi mai davvero convincente. Il club non ha perso tempo e si è già mosso per il sostituto. Sergio, ex giocatore dell’, arriverà domani a Milano per firmare il contratto e prendere immediatamente il controllo della squadra. Il tecnico lusitano avrà pochissimo tempo per preparare il suo esordio, dato che tra due giorni la squadra partirà alla volta di Riyadh per disputare la Supercoppa Italiana, competizione che vede coinvolte anche, Juventus e Atalanta.