E’ addio tra il Napoli e Mario Rui

Di seguito un comunicato ufficiale del: La SSCRui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. IlringraziaRui per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera.Gli anni aLanciato in Serie A dall’Empoli di Maurizio Sarri nel 2014.Rui ritroverà il tecnico toscano atre anni dopo. Inzialmente sembrava essere un’alternativa a Ghoulam, ma il grave infortunio al ginocchio dell’algerino lo spinse verso il posto da titolare. Nel campionato 2017-’18 totalizzò 25 presenze, con due reti e quattro assist: partì quindi come attore non protagonista di quel cast calcistico chiamato ‘La grande bellezza’.