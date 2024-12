Dagli Stati Uniti altri 25 miliardi di aiuti all’Ucraina

Lettera43.it - Dagli Stati Uniti altri 2,5 miliardi di aiuti all’Ucraina

Leggi su Lettera43.it

Joe Biden ha annunciato quasi 2,5di dollari in assistenza alla sicurezza per l’Ucraina: si tratta dell’ultimo pacchetto diper Kyiv del 2024 e presumibilmente della sua amministrazione. «Da quando la Russia ha lanciato il suo attacco contro l’Ucraina a febbraio del 2022, glihanno mobilitato il mondo a schierarsi dalla parte del popolo ucraino, ed è stata una mia massima priorità fornire il sostegno di cui ha bisogno per prevalere», ha affermato Biden.Volodymyr Zelensky e Joe Biden (Getty Images).Accelerata di Biden prima dell’insediamento di TrumpBiden ha dato un’accelerata agliin vista dell’insediamento di Donald Trump, meno propenso del predecessore a sostenere Kyiv. Il nuovo pacchetto «include 1,25di dollari per l’esercito ucraino e 1,22per l’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina», ha spiegato Biden, aggiungendo che «daràsia un afflusso immediato di capacità che continuerà a utilizzare sul campo di battaglia, sia forniture a lungo termine di difesa aerea, artiglieria esistemi d’arma critici».