Cremonese, derby beffa. Rimonta e ruggito Brescia

di Mariachiara RossiCREMONANiente svolta per la: ilsarà invece ricordato come la gara dei rimpianti. Il, dal canto suo, si prende il punto acciuffato in zona Cesarini in inferiorità numerica che Bisoli commenta così: "Da tempo non mi emozionavo in questo modo, un pari che vale più di una vittoria". La formazione di Stroppa arriva a un passo dal chiudere l’anno in bellezza grazie a un gol del ’Mudo’ Vazquez ma al sesto di recupero subisce la rete del pareggio di Moncini che si inventa un gol da cineteca in rovesciata. Lo Zini ammutolisce di colpo, consapevole che anche l’ultima gara del 2024 è il riflesso di un’annata caratterizzata da alti e bassi. Sconforto e frustrazione fanno capolino sui volti dei calciatori grigiorossi ma ancora di più nelle parole dell’allenatore ex Monza.