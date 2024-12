Quotidiano.net - Corea del Sud, un altro aereo registra problema al carrello. Ispezione su tutti i Boeing 737-800

Seoul, 30 dicembre 2024 – Ancora paura sugli aerei indel Sud: dopo la tragedia che ieri ha visto morire 179 persone nello schianto di un volo partito da Bangkok in Thailandia, nelle prime ore di oggi unvelivolo della medesima compagnia ha riscontrato unsimile a quello che avrebbe causato l’incidente. Un volo Jeju Air torna a Gimpo per unal, simile a quello dell'incidente mortale con 179 vittime. Un volo della Jeju Air, partito da Seoul e diretto sull'isola di Jeju, è stato costretto a tornare in aeroporto per via di un malfunzionamento deldi atterraggio. Ilè stato notato poco dopo il decollo, intorno alle 6.37 ora locale (le 21.37 di domenica in Italia). Fonti della compagnia, citate dalla Yonhap, riferiscono che il capitano dell’ha immediatamente contattato il controllo del trafficoa seguito di un segnale che indicava un malfunzionamento del treno; sebbene avesse confermato che tutto funzionasse, il capitano ha in ogni caso preferito chiedere il permesso di tornare all’aeroporto di Gimpo.