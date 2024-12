Come hanno fatto a ottenere i dati di 55 milioni di utenti di InfoCert

Giornalettismo.com - Come hanno fatto a ottenere i dati di 5,5 milioni di utenti di InfoCert

A quanto pare, il problema del furto didi 5,5dinon riguarda prettamente il provider di servizi per l’identità digitale (tra cui lo Spid), ma un fornitore di terze parti a cuisi appoggia per gestire alcune operazioni,quella del ticketing. L’analisi emerge dalle prime evidenze del sample pubblicato sul dark web dall’utente PieWithNothing, dal comunicato dicon cui dà evidenza della violazione subita, da alcune ispezioni indipendenti (quella di Cybersecurity360) checercato di fare luce sul problema. LEGGI ANCHE > Ci siamo persi idiViolazione, un problema legato a un fornitore di terze parti L’utente che ha pubblicato il sample sul dark web si è limitato, al momento, a mettere in vetrina 24 righe deiin suo possesso (tra questi, stando alle sue descrizioni, ci sarebbero 1,1di numeri di telefono e 2,5di indirizzi e-mail).