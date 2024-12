Ilrestodelcarlino.it - Cerimonia in memoria di Focherini: "Porteremo avanti il suo esempio". E Carpi gli dedicherà una statua

Quest’anno in occasione dell’80° anniversario della morte, il Beato Odoardoè stato ricordato ieri nel corso della messa presieduta dal vicario generale monsignor Gildo Manicardi nella Cattedrale di. Presenti la figlia Paolacon i familiari del Beato, e numerose autorità civili e militari, rappresentanti del volontariato, i sindaci di, Riccardo Righi, di Mirandola, Letizia Budri, di Rolo Ruggero Baraldi e di Campogalliano Daniela Tebasti, per la Fondazione Fossoli la presidente Manuela Ghizzoni con la vicepresidente Cleofe Filippi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di, Mario Ascari. Nell’omelia monsignor Manicardi – che ha approfondito in particolare la dimensione familiare nella vita del Beato, cogliendo il collegamento con la festa liturgica della Santa Famiglia di Nazareth, due situazioni che si possono illuminare a vicenda – ha poi concluso rivolgendosi alla figlia del Beatoe ai parenti: "Carissima Paola questo è stato Odoardo, il marito di Maria ma anche un vero figlio di Dio e ci conceda il Signore di essere anche noi figli delle nostre famiglie e figli di Dio tra gli uomini".