Laspunta.it - Ceccano: Arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie, già vittima di violenza

Leggi su Laspunta.it

Nonostante ile il braccialetto elettronico, un uomo, un 53enne di Castro Dei Volsci (FR), incurante dell’rme segnalato dal dispositivo elettronico, si è presentato sul luogo di lavoro dell’exin(FR), ma è stato sorpreso dai carabinieri e, con l’accusa di aver violato ildiexper il quale gli era stato applicato anche il braccialetto elettronico. L’uomo era stato sottopostocitata misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni della ex. Nella serata di domenica 22 dicembre,centrale operativa dei carabinieri di Frosinone arrivava l’alert del braccialetto elettronico, con cui veniva segnalata la presenza dell’uomo nelle vicinanze della persona offesa.