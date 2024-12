Top-games.it - Caratteristiche del deposito nei casinò online in Italia

Neiitaliani è possibile giocare gratuitamente. Tuttavia, i premi ottenuti in modalità dimostrativa non possono essere prelevati: così come la valuta utilizzata per le scommesse, saranno virtuali. Per trasformare le vincite in denaro reale, è necessario effettuare scommesse con soldi veri. Per fare ciò, è necessario depositare fondi sul proprio conto. Quali metodi di pagamento sono supportati? Iincon licenza Agenzia delle Dogane e dei Monopoli offrono un numero limitato di metodi di pagamento. I più comuni sono: carte di credito Maestro, MasterCard, Visa; e-wallet Neteller, PayPal, PostePay, Skrill, Entropay; buoni prepagati PaySafeCard. I suddetti strumenti di pagamento sono offerti legalmente sul mercato italiano e operano con licenza da parte di un regolatore finanziario locale o internazionale.