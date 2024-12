Ilrestodelcarlino.it - Caja striglia i ragazzi dopo il ko: "Ma al ritorno sarà un’altra musica"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Amareggiato per la sconfitta, ma ancor di più per la prestazione negativa della squadra. Attilioanalizza con grande attenzione la sconfitta di Pesaro che chiude il 2024. "Pesaro ha fatto una eccellente partita con un’aggressività nettamente migliore alla nostra, hanno vinto facile con meriti, la nostra è stata una partita molto modesta", sottolinea il coach. Una prestazione sottotono da parte di tutta la squadra in cui l’unico a salvarsi è stato Pietro Aradori: "Ha fatto una grande partita mentre tutti gli altri giocatori sono stati nettamente sottotono, non siamo riusciti a far vedere la nostra parte migliore di noi".non cerca però alibi, anche se precisa la condizione di Kenny Gabriel costretto ad uscire per infortunio nel secondo quarto: "Aveva un problema d’infiammazione al ginocchio già nei giorni scorsi; abbiamo provato a gestirlo con le terapie, ovviamente ci dispiace per lui.