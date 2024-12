Lanazione.it - Aperto l’anno giubilare. Folla di fedeli in S.Martino

Leggi su Lanazione.it

Un appuntamento che ha richiamato davvero tantissime persone con una Cattedrale di Sanche ha accolto ben 1.700. Non c’è che dire,– che anche a Lucca si èieri con la Santa Messa in Cattedrale – è stato salutato dai lucchesi con grande entusiasmo. Tantissimi cittadini in Duomo e, naturalmente, anche esponenti delle istituzioni con in prima fila il sindaco Mario Pardini accompagnato dagli assessori Paola Granucci e Mia Pisano, il presidente della Provincia Marcello Pierucci ed altri esponenti delle amministrazioni comunali del territorio provinciale. Si èdunque ieri anche a Lucca il giubileo ordinario 2025, il cui motto è "Pellegrini di speranza". Isi sono riuniti alle ore 16 come da programma: l’Area pastorale Piana di Lucca nella chiesa dell’Arancio; l’Area pastorale Valle del Serchio nella basilica di San Frediano; l’Area pastorale Versilia nella chiesa di Sant’Anna.