Laspunta.it - Anzio, dalla Città Metropolitana arrivano 81 mila euro per la raccolta differenziata.

Leggi su Laspunta.it

Il Consiglio delladi Roma Capitale ha approvato un contributo di 81.000al Comune diper interventi in materia di.“Ringrazio i colleghi tutti e in particolare il vice presidente Pierluigi Sanna e i consiglieri Roberto Eufemia e Paolo Ferrara per l’attenzione verso il nostro territorio – ha detto il sindaco, Aurelio Lo Fazio – la somma che riceveremo è destinata prevalentemente alla messa a norma degli eco centri comunali, ma anche al compostaggio domestico e ad iniziative di formazione per i cittadini”.I centri dichiusi da Aet funzionano attualmente come “itineranti” con la possibilità per i cittadini di conferire rifiuti ingombranti, gli elettrodomestici e i rifiuti verdi nel solo fine settimana, ed in particolare il sabato dalle 8 alle 18 e domenica dalle 8 alle 13.