Ilgiorno.it - Andrea Beretta sfoglia con i pm l’album di famiglia della Nord. “Nino Ciccarelli? L’ultrà per eccellenza”

Milano –dinelle parole di chi l’ha guidata. Ritratti e retroscena su leader e luogotenenti che si sono alternati al vertice del secondo anello verde di San Siro, molti dei quali finiti in cella nell’operazione “Doppia Curva” che tre mesi fa ha smantellato quella che per gli inquirenti era diventata un’associazione a delinquere. A colorare gli identikit, in buona parte già delineati con precisione dal lavoro degli investigatori, è stato, che ha deciso di collaborare con la giustizia e di raccontare tutto quello che sa sull’indotto nero del Meazza al capoDda Alessandra Dolci, ai pm Sara Ombra e Paolo Storari e ai poliziottiSquadra mobile. L’avvertenza è d’obbligo: il punto di osservazione, privilegiato quanto distorto, resta quello di un omicida e picchiatore pluridaspato (per quanto ora rinnegato da chi è rimasto per la sua scelta da “infame” di pentirsi), che ha sempre usato un metro di giudizio esclusivamente criminale per dividere il mondo in buoni e cattivi.