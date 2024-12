Alter Oculus | le installazioni di Franz Cerami nella chiesa di Santa Croce e Purgatorio in piazza Mercato

Leggi su Ildenaro.it

Si inaugura mercoledì 1° gennaio alle 16didi Napoli (in288) la mostra “” dell’artista partenopeo. Il progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli, nell’ambito della rassegna “Altri Natali”: 12 proiezioni daranno vita e movimento alla cupola e alle cornici vuote, un tempo custodi di opere preziose, presenti all’interno dello storico luogo di culto, situato al centro dell’esedra didela Napoli.“– spiega una nota – è una riflessione sul tema della scoperta dell’essere umano. Vuole simboleggiare l’incontro con l’altro ed esplora la trasformazione dello sguardo, sia come atto fisico che come atto simbolico e spirituale. Il visitatore viene accompagnato in un viaggio sensoriale ed emozionale, fatto di nuovi ritratti, dipinti dall’artista e resi animati con tecniche digitali.