Volley maschile Coppa Italia | Trento e Civitanova in semifinale ko Cisterna e Milano

battein quattro set e vola indi2025. La squadra di Fabio Soli piega l’ottima Latina con il punteggio di 25-23 25-19 22-25 25-15. Domina Alessandro Michieletto con 29 punti a referto. L’altro in doppia cifra dell’Itas è Flavio. 8 punti a testa per Gabi e Bela. Solo 6 per un Daniele Lavia in gestione. Non bastano i 17 di Jordi Ramon e i 16 di Theo Faure aper evitare l’eliminazione.La cronacaparte meglio nel primo set e sale subito sul 7-4. L’Itas mantiene il vantaggio e tenta l’allungo definitivo prima sul 14-9 e poi sul 17-13. Proprio quando sembra spacciata,ha un sussulto e torna sotto sul 19-18. Si lotta punto a punto, ma gli uomini di Soli sono più cinici nel finale e chiudono 25-23.Avvio di secondo set molto equilibrato.