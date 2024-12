Lanazione.it - ’Vita Nuova’ al... Nuovo: sketch musica e risate con Andrea Di Marco

Leggi su Lanazione.it

Giovedì 2 gennaio 2025, alle 21.15, il Cinema Teatro Ildi Spezia diventa palcoscenico per un inizio d’anno in grande stile, con il debutto spezzino diDie il suospettacolo “Vita Nuova“. Un viaggio teatrale tra monologhi, canzoni e riflessioni per salutare l’anno appena trascorso e accogliere il 2025 con leggerezza e tanta ironia.Di, comico genovese, racconta la sua personale “seconda adolescenza” a 55 anni con un mix diinediti, momentili e riflessioni su bilanci e nuovi inizi. Beppe Mecconi, promotore dell’iniziativa, ricorda con affetto il legame che lo unisce a Di: "Ci siamo conosciuti anni fa sul set di “Capitan Basilico” e dopo qualche anno ci siamo rivisti su un altro set cinematografico eravamo insieme a recitare in “12 12 12”".