Unicef | il 2024 anno triste per i bambini vittime dei conflitti armati nel mondo

Secondo una revisione dell’degli ultimi dati disponibili e delle tendenze globali prevalenti, l’impatto deisuidi tutto ilha raggiunto livelli devastanti e probabilmente record nel.È stato stimato che piùche mai vivono in zone di conflitto o sono stati costretti a sfollare a causa di conflitto e violenza. Un numero record dicolpiti dal conflitto vedono i loro diritti violati, comprese l’uccisione e il ferimento, non va scuola, non ricevono le vaccinazioni salvavita e sono malnutriti cronicamente. Questo numero si prevede crescerà. Ideterminano circa l’80% di tutti i bisogni umanitari nel, interrompendo l’accesso ai beni di prima necessità, tra cui acqua sicura, cibo e assistenza sanitaria.Oltre 473 milioni di– ovvero più di 1 su 6 a livello globale – vivono in aree colpite da conflitto, mentre nelsi verifica il più alto numero didalla Seconda Guerra Mondiale.