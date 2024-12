Ilgiorno.it - Un museo nella Scuola d’Arte, il sogno si riaccende

L’idea di aprire unall‘interno dellad‘Arte di Cantù, oggi liceo artistico, risale al 1895 tredici anni dopo la fondazione dell‘istituto con il progetto di creare un luogo aperto al pubblico per l’esposizione dei migliori lavori delladi Disegno e dellaOfficina d’Intaglio nonché album, tavoli e fotografie. C‘è voluto più di un secolo e la visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2004 per allestire uno spazio all‘interno dellacon una selezione di alcuni oggetti d‘arte. Adesso però ildi realizzare un vero e proprioha ripreso piede grazie al bando di Fondazione Cariplo e al sostegno di Comune e Provincia che vorrebbero aprirlo al posto dell‘attuale palestra. Un progetto dal costo stimato di 4 milioni e 300mila euro che permetterebbe a Cantù di guadagnare un nuovodedicato al legno e al merletto, i due orgogli cittadini, e alladi poter godere di una nuova palestra per i suoi oltre 800 studenti.