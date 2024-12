Sport.quotidiano.net - Udinese-Torino 2-2: Tourè e Lucca illudono. Rimonta granata con Adams e Ricci

Udine, 29 dicembre 2024 – Il lunch match della 18esima giornata di serie A si chiude senza vincitori né vinti. Alla Dacia Arena,impattano sul 2-2. Dopo il doppio vantaggio dei friulani firmato da, ino e in pochi minuti pervengono al pareggio grazie ai sigilli di. Con questo risultato i bianconeri salgono a quota 24 punti in classifica, mentre i piemontesi si portano a 20. Le formazioni ufficiali(3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol,; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin,. All. Runjaic.(3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic,, Gineitis, Sosa;, Karamoh. All. Vanoli. Primo tempo Il primo tentativo del match è di Pedersen, che calcia trovando la risposta in due tempi di Sava.