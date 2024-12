Zonawrestling.net - TJ Perkins: “Enzo Amore era diverso”

Nei giorni scorsi TJ ha avuto una lunga conversazione con James Here, l’host del podcast Thats Wrestling reperibile sull’omonimo canale Youtube.ha potuto parlare a ruota libera di diversi argomenti, in particolare della categoria dei pesi leggeri, incensando le lodi a sorpresa di un suo ex collega dell’epocaRealest Guy in the room“Amo, adoro incontrarlo a qualche show quando capita, è molto talentuoso. Avrei voluto come con altri che avesse avuto la possibilità di rimanere(in WWE) più a lungo per mostrare le sue capacità, era uno di quei ragazzi che aggiungeva profondità a ciò che facevamo, perché era. Credo che molti non gli vogliano dare una chance per diverse ragioni, ma è davvero differente, può creare un sacco di contenuti variegati con chiunque.