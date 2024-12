Quotidiano.net - Salvini: nuove norme su droga, monopattini e multe Autovelox

Leggi su Quotidiano.net

Riguardano l'uso die del telefonino. "Se ti fai di cocaina e ti fermano è giusto che ti ritirano la patente e ti multano", ha detto, aggiungendo che questo non vale per chi usa farmaci. "Chi usa gli antidolorifici può continuare a farlo come l'anno scorso, anche pastiglie con oppiacei e cannabinoidi: chiedete al medico dopo quante ore potete guidare e poi potete farlo. La cosa più imbecille da fare, invece, è bere ersi".ha rivendicato anche lesui, che prevedono targa, casco e assicurazione: "Solo quest'anno - ha detto - sono morti 18 ragazzi e l'anno scorso ci sono stati 3300 incidenti in monopattino". Per gli, ha invece detto, "cambia che non possono esserci lein serie, anche per le Ztl, paghi solo una delle".