Obiettivi rispettati Ma ora serve di più

Metà stagione ormai alle spalle. Diciassette partite già giocate per la Zenith Prato. La prima squadra di via del Purgatorio ha alternato buoni risultati a momenti di forte difficoltà arrivando a Natale con 16 punti in classifica, che valgono il quartultimo posto, davanti a Sammaurese, Fiorenzuola e San Marino, ma comunque in zona play out. Analizzando i numeri dei bluamaranto, che comunque stanno disputando un campionato in linea con quelle che erano aspettative e, i 16 punti accumulati fin qui sono frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Oltre ovviamente a mancare i successi, cosa che può anche essere normale per una matricola assoluta in un campionato difficile come la serie D, saltano all’occhio i pochi pareggi. Manca insomma il segno X, quel risultato che, specie in alcuni scontri diretti come per esempio United Riccione, Corticella, Fiorenzuola, avrebbe portato non solo un punto in più nelle casse della società pratese, ma avrebbe avuto la doppia valenza di togliere due punti agli avversari rispetto ai tre ottenuti contro la Zenith Prato.